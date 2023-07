Ansia Toro a Pinzolo, Karamoh si fa male

INVIATO A PINZOLO - C’è attesa per il debutto stagionale dei granata contro la Feralpisalò, formazione che parteciperà al prossimo campionato di Serie B. Sfida tosta, quindi. Ivan Juric ha voluto così. Niente scorpacciate di gol contro formazioni dilettantistiche o rappresentative locali: subito partita vera per capire a che punto è la squadra. C’è, purtroppo, una brutta notizia: Yann Karamoh è uscito dal campo con una borsa del ghiaccio sul ginocchio e solo in serata si conoscerà l’entità dell’infortunio, la speranza è che non sia niente di grave. Per la cronaca Karamoh è il primo giocatore che si è fermato dall’inizio del ritiro. Da aggiungere, per concludere il discorso, che Tameze ha raggiunto il ritiro e oggi comincerà la preparazione col gruppo. Non dovrebbe avere problemi visto che dal’11 luglio era in ritiro col Verona.