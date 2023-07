Il primo Torino nel nome di Schuurs e Savva

INVIATO A PINZOLO - Il Toro comincia la sua stagione con una vittoria (2-0) contro la Feralpisalò e una certezza che potrebbe trasformarsi in garanzia per le prossime gare ufficiali: Perr Schuurs è un campione (suo il gol che ha

permesso ai granata di aprire le marcature contro formazione bresciana fresca di promozione in Serie B) e assieme a Buongiorno forma una coppia difensiva da competizioni europee. Due difensori giovani che si intendono con uno sguardo e che non concedono nulla agli avversari. Tra l’altro molto bravi, oltre che a difendere, anche a spingersi in avanti come ha confermato ieri Schuurs con un tiro secco e potente da fuori area.