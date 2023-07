Ricci, primo allenamento a Pinzolo. Si valuta Radonjic

INVIATO A PINZOLO - Eccolo, Samuele Ricci. Ecco mentre corre sul campo di Pinzolo. Il centrocampista - al centro di un intrigo mercato con la Lazio - è arrivato in albergo ieri sera e dopo aver avuto un confronto con Ivan Juric è andato a riposare. Stamattina subito in campo, non vuol perdere tempo ma subito recuperare il terreno perduto. Per lui allenamento sul fondo, tutto solo a correre. Da segnalare che anche Namanja Radonjic questa mattina, nonostante il problema muscolare, assieme al preparatore ha provato a correre lentamente per capire l’entità e quindi la gravità del problema muscolare. Il giocatore, probabilmente domani, sarà sottoposto ad accertamenti del caso. In mattinata i granata hanno lavorato in piscina e questo pomeriggio Juric concederà mezza giornata di riposo.