Savva, il folletto arrivato gratis al Toro: cosa ne pensa Juric

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso: Zanos Savva non è ancora da considerare un giocatore della prima squadra del Toro. E sarebbe un errore caricarlo di pressioni dopo il bellissimo gol rifilato in amichevole alla Feralpisalò. Meglio fare un passo per volta, perché in Italia la tendenza alle scottature da calcio estivo è altissima. Ma guai, allo stesso tempo, a tenere gli occhi chiusi di fronte a questo talento. Un ragazzo che ha rapito l'occhio di Ivan Juric. A Pinzolo, pensando di non essere ascoltato da nessuno, lo ha incoronato parlando con Davide Vagnati: «Mi piace molto perché impara tutto in fretta». Si riferiva appunto a Savva, un gioiellino che il Toro sta maneggiando con cura. Anche perché la fragilità di un classe 2005 invita alla massima prudenza.

Savva e il Toro Ma questo giovane jolly offensivo, esterno destro di piede mancino, come è arrivato in Italia? Per caso, ma non troppo. Il primo seme lo ha piantato Antonio Giorgianni, agente e intermediario che da tantissimi anni segue da vicino il calcio cipriota. Che rappresenta una delle frontiere meno battute: mancano strutture per far crescere i ragazzi, che quando si aff acciano sui palcoscenici più importanti devono avere tempo per maturare sul piano tattico. Tutto comincia nel 2022. Giorgianni sa che il Toro è sempre vigile anche su questi Paesi. E Giorgianni aveva visto giocare per la prima volta Savva a Salonicco, in compagnia dell’avvocato Leonardo. Una cena a casa del procuratore Gilvan Costa accende l'attenzione di Gianmario Specchia, braccio destro di Vagnati, nonché responsabile dello scouting granata. Tutti insieme guardano una partita della prima squadra dell'Olympiakos Nikosia: gli occhi sono puntati su Savva. Lascia tutti a bocca aperta la fisicità di un ragazzo che viene raccomandato da Giorgianni, che lo segue ormai da parecchio tempo. Il video finisce a Vagnati e Ludergnani, che impiegano pochissimo tempo a comprendere il valore del ragazzo. A Torino, il piccolo Zanos arriva così la scorsa estate a zero. Non è stato speso un solo centesimo per il cartellino del ragazzo, anche in patria rimasto nascosto. Quasi dimenticato. Savva è un oggetto misterioso o poco più, che arriva al Filadelfia con una missione ben precisa: mettere minuti nelle gambe.

Il percorso di Savva Nei primi quattro mesi la società disegna un percorso molto chiaro per lui: deve allenarsi con la Primavera, ma giocare con l’Under 18. Lo forgia Antonino Asta, ma dopo Natale anche Giuseppe Scurto non può fare a meno di integrarlo. Realizza una doppietta in Under 18, il 6 febbraio contro l’Inter. Una partita nella quale Savva fa letteralmente ciò che vuole. Non tornerà più dai compagni più piccoli. Anche perché in Primavera, in una squadra lanciatissima per lo scudetto, conquista subito un ruolo centrale. Fra aprile e maggio diventa l’uomo dei gol decisivi: ne realizza 5 in quasi 1.200 minuti giocati. Sassuolo, Fiorentina, Frosinone, Sampdoria e Udinese assaggiano il valore di Savva, che già a marzo si era imposto con una prestazione sontuosa nel derby dominato contro la Juventus. Zanos inizia a farsi vedere in prima squadra. Tant’è che Juric, in una conferenza stampa di maggio, lo cita: «Savva è uno dei ragazzi più interessanti della Primavera». Dopodiché arriva la fi rma sul nuovo contratto professionistico che lo lega al Toro fino al 2026. E il mister non perde l’occasione di portarlo a Pinzolo coi grandi. In un anno Savva è passato dall’essere un giocatore sconosciuto a Cipro a diventare un nome che adesso conoscono anche i tifosi granata. Il Toro, che lo sta gestendo in maniera impeccabile, ha in mente un percorso coerente: un altro anno in Primavera gli farà benissimo. Poi, se sarà in grado di bruciare altre tappe durante la stagione, potrà subito diventare una risorsa utile anche per Juric, che lo sta testando persino da quinto di centrocampo.

