Tameze si prende subito il Toro e Radonjic c'è

INVIATO A PINZOLO - Al mattino primo allenamento di Tameze con la maglia del Toro. Il centrocampista è stato il primo giocatore a scendere in campo, aveva fretta di cominciare la nuova stagione in granata. La sua condizione, da quel che si è potuto vedere, è ottima visto che arriva da 15 giorni di ritiro con il Verona. Il giocatore, prima di scendere in campo, ha parlato alcuni minuti con Juric e Paro. Evidentemente ha spiegato nei dettagli il tipo di lavoro che ha fatto con i veneti ed i tecnici gli hanno spiegato quello che vogliono da lui. Il centrocampista è pronto per giocare venerdì contro il Modena. Intanto c’è da registrare una sorpresa. Radonjic si è allenato con il gruppo. Dopo la prima e preoccupante diagnosi dello staff medico granata, evidentemente la situazione era meno grave del previsto e il serbo si è rimesso subito in moto.