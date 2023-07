Pellegri pare un altro e ci dà dentro: bravo. Dimostra di avere tanta fame

PINZOLO - Pietro Pellegri, 22 anni, sta vincendo la partita più importante della sua carriera. L'attaccante in questi giorni di duro lavoro quassù sul terreno pesante di Pinzolo, a causa della pioggia e dei temporali che stanno caratterizzando questa parte di ritiro, non si è fermato neppure per un attimo. Alterna lavoro in palestra, sul campo e in piscina (per il defaticante) senza accusare nessun fastidio. E questa continuità di condizione arriva dopo l’esperienza (sfortunata sotto l’aspetto dei risultati) con l’Under 21 nel recente Europeo di categoria. Il centravanti non ha saltato neppure una partita. In una settimana era sceso in campo contro Francia (quando aveva anche segnato un gol), Svizzera e Norvegia senza patire fastidi muscolari durante la manifestazione.