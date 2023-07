Toro, Juric chiede i gol: l'allenamento mirato a Pinzolo

Altra mattinata di duro lavoro. Un allenamento mirato a caccia di gol. Juric, infatti, fa disputare continue partitelle , alcune addirittura senza avversari e senza portiere. Chiede agli undici schierati di andare in porta in velocità e di "sparare" dentro la porta.

Di testa, di piede, di tacco, non importa come ma la palla deve terminare in rete. Nel pomeriggio, poi, di solito allenamenti costruiti apposta per la difesa.

Juric e la cura dei particolari