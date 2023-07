Toro al lavoro a Pinzolo: ecco i più in forma nel gruppo di Juric

INVIATO A PINZOLO - Giornata intensa, come al solito, per il Toro di Ivan Juric. I granata, dopo un primo giro di palleggi, hanno effettuato una partitella 11 contro 11. E le due squadre schierate dal tecnico croato, mischiate più volte, hanno giocato con grande intensità. Alla fine, poi, corsa di trenta minuti per tutti. Mercoledì 26 luglio ancora doppia seduta e così fino al giorno successivo. Venerdì pomeriggio, il 28 del mese, ecco l’attesa amichevole contro il Modena, altra formazione dopo la Feralpisalò partecipante al campionato di Serie B, test di un certo spessore. Juric, infatti, ha preferito cominciare subito con squadre d’una certa consistenza, evitando le prevedibili goleade contro le rappresentative oppure al cospetto di formazioni dilettantistiche. In queste sessioni di duro lavoro, Sanabria e Schuurs, da quanto visto nelle partitelle, sono i più in forma. Tameze, per entrare nei particolari, non ha problemi, visto che ha svolto l’intero ritiro con il Verona.