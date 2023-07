Toro, ultimi allenamenti a Pinzolo poi la sfida al Modena: tutte le novità

I granata continuano nel loro lavoro, fatto di pressing e partitelle. Un pressing indemoniato, tante energie da parte dei giocatori bruciate in poco tempo. E proprio per questo ieri pomeriggio Juric ha concesso ai suoi giocatori mezza giornata di riposo, giusto per scaricare i muscoli e riordinare le idee.

Torino, occasione per Gemello

Oggi due allenamenti molto duri per concludere il percorso del ritiro. A parte Milinkovic-Savic e Linetty tutti stanno bene. Anche Karamoh che si sta per riaggregare al gruppo dopo la contusione al ginocchio rimediata nei giorni scorsi. Per il giovane Gemello grande occasione, domani, per mettersi in evidenza anche se nei piani della società c'è la cessione in prestito a qualche club di Serie B per farlo giocare con continuità.