Sanabria vuol diventare grande con il Torino

INVIATO A PINZOLO - Tonny Sanabria è sempre più al centro del progetto Toro. Dopo essere andato in doppia cifra la scorsa stagione, il bomber del Paraguay vuole fare il salto in alto con la maglia granata. Ha detto no al mercato, alle tante offerte piovute: la Lazio, ad esempio, lo voleva come vice Immobile. Solo il Toro per l'attaccante da cui dipende la manovra offensiva della squadra di Ivan Juric. Può ancora migliorare, può portare il Toro in Europa come si augurano i tifosi per sognare una stagione emozionante, sempre con il tecnico croato a dirigere e con Tonny a buttarla dentro. L'affetto della gente a Pinzolo è da... scudetto.