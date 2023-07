Torino, Radonjic 10: via all’estro. E Gemello? Prova del 9!

Ciak, oggi si gira la seconda puntata granata, dopo l’esordio vittorioso contro la Feralpisalò . Alle 15 in campo contro il Modena (diretta tv su Torino Channel), altra formazione di Serie B, ma dalle ambizioni maggiori rispetto ai Leoni del Garda debuttanti nel campionato cadetto. C’è molta attesa tra i tifosi che raggiungeranno in gran numero Pinzolo : si prevedono circa 1.500-2.000 spettatori, ma c’è molta attesa anche da parte di Juric per valutare, contro un avversario d’un certo spessore, la condizione dei suoi dopo undici giorni di lavori forzati.

Gli spunti interessanti sono tanti, ecco perché non sarà una semplice amichevole, ma qualcosa di più sfizioso. Si potrà anche toccare con mano le lacune da colmare, perrendere più competitiva la squadra. E per molti ragazzi con la valigia in mano questa potrebbe essere un’occasione in più per cercare di convincere Juric a confermarli. Sono in tanti a giocarsi qualcosa, insomma.

Torino, i giocatori verso l'uscita

Partiamo dal portiere. Milinkovic- Savic, come riportato, è fuori per una distrazione del bicipite femorale. L’infortunio di Vanja permetterà a Gemello di partire titolare, anche se il suo futuro sembra comunque lontano da Torino. I piani di Vagnati sono chiari e risaputi da tempo: il direttore tecnico ha infatti messo in preventivo l’esigenza di acquistare un dodicesimo di una certa esperienza in grado di portare tranquillità al reparto e a Gemello verrà trovata una squadra in grado di farlo giocare con continuità. Ma per il ragazzo la sfida di oggi è importante visto che l’ultima volta che era partito titolare risale al 10 gennaio del 2022, quando i granata schiantarono in campionato la Fiorentina e lui risultò uno dei migliori. Poi sempre e solo panchina. Oggi tocca a lui. E presumibilmente anche nelle altre due amichevoli in Francia, a inizio agosto, contro Lens e Reims.