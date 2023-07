Al Torino di Pinzolo manca... Vlasic

INVIATO A PINZOLO - Stasera finisce il ritiro granata. Dopo l’amichevole contro il Modena i giocatori rientrano a Torino: viaggio in pullman fino a Brescia e poi col treno-charter raggiungeranno Torino. In questi giorni di duro lavoro la situazione è buona. I giocatori hanno raggiunto una forma importante e solo due granata si sono fermati con dei problemi muscolari: Milinkovic-Savic e Linetty . Tutti e due, comunque, recuperabili per la prima di campionato.

Il programma del Torino: Francia e Coppa Italia

Dopo un paio di giorni di riposo il Toro partirà alla volta della Francia: il 2 agosto giocherà a Lens, il 6 a Reims. Poi la Coppa Italia. Naturalment Ivan Juric nei prossimi giorni spera di avere a disposizione, almeno, il rinforzo che tanto, tanto aspetta e che porta il nome di Nikola Vlasic. Vorrebbe averlo per la seconda amichevole francese, quella del 6 agosto. Il direttore tecnico Davide Vagnati sta facendo di tutto per accontentarlo. Intanto martedì 1 agosto, attorno alla 15, alla Rinascente di Torino verrà presentata il nuovo third Kit 2023-2024 Joma per Torino F.c.