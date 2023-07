Toro-Modena, momenti di tensione tra tifosi granata e gialloblù a Pinzolo

I tifosi modenesi, che erano già all'interno, si sono avvicinati alla staccionata che delimita il campo, quando hanno fatto il loro ingresso gli ultras del Toro. La staccionata divisoria è caduta nel punto in questione e la polizia ha diviso le tifoserie. Ad affrontarsi sono stati una cinquantina di gialloblù e una ventina di granata, questi ultimi dispersi con una carica della polizia. Gli agenti del reparto mobile, oltre ai dirigenti di Digos e questura, che hanno impedito lo scontro frapponendosi tra le tifoserie, erano già presenti sul posto dal momento che le due tifoserie sono storicamente rivali. I granata arrivati per la partita sono una quarantina in tutto, mentre i gialloblù circa 400. A quanto si apprende la questura di Trento sta valutando le posizioni dei fermati.

Torino-Modena, tensione tra i tifosi

La Questura di Trento procede per reati da stadio nei confronti degli ultras del Torino in seguito al tentativo di avvicinamento ai tifosi gialloblù. Per i fermati è probabile l'emissione di Daspo. Intanto una trentina di supporter granata sono stati scortati verso Torino. Oltre agli ultras di entrambe le squadre, sugli spalti, va sottolineato, ci sono però anche circa 500 torinesi: famiglie tranquille con bambini, e quasi altrettanti tifosi del Modena. Presenti, oltre agli uomini della Questura di Trento, anche i carabinieri di Cles ed il Reparto mobile di Padova.