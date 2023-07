Torino tosto con MaRadonjic e Bellanova, Modena ko

INVIATO A PINZOLO - Il Toro batte anche il Modena per 2-1 con "gollasso" di Radonjic e raddoppio di Bellanova (per i giallobù è andato a bersaglio Magnino all'80'). Radonjic segna alla Maradona con un tocco delizioso, Bellanova raddoppia e convince, la difesa è d’acciaio, Sanabria costruisce, Gineitis cattura palloni e li trasforma in assist gol. Che volere di più? Forse Vlasic perché questo Toro è bello tosto, in salute, batte in scioltezza un’altra squadra di serie B e finisce il ritiro di Pinzolo con la consapevolezza di essere sulla strada giusta verso l’Europa.