Mercato Toro: Pioli boccia Singo, Besiktas su Messias. Vojvoda-Turchia: no

Uno scambio con conguaglio a carico del Milan: di mezzo c’erano l’esterno destro difensivo Singo, 22 anni, e il trequartista brasiliano Messias, 32, anche lui in scadenza nel 2024. Vagnati aveva già trattato a lungo Messias (in uscita dal Crotone) nell’estate del 2021, d’intesa con Juric: salvo poi arrendersi di fronte all’assalto del Diavolo. Ma nella seconda stagione in rossonero il brasiliano non ha più trovato molto spazio. E anche l’età non lo aiuta in questo nuovo Milan dell’algoritmo. E pure la notevole concorrenza in rosa ha ormai spinto Messias lontano dai nuovi progetti rossoneri. Ma nel Torino continua a essere stimato, apprezzato. Inoltre guadagna cifre da...Toro (un milione netto più premi).

Dal Milan 8 milioni, ma...

Sull’altro fronte, la dirigenza rossonera era intrigata dall’idea di ingaggiare uno stantuffo come Singo, così giovane, di buone potenzialità, nonché equiparabile nelle liste a un italiano in quanto (in base alle norme) “formatosi” nel Torino entro i 21 Il tecnico blocca lo scambio programmato da Toro e Milan anni di età. Le due società avevano anche trovato un accordo sostanziale sulle valutazioni economiche: il Milan avrebbe ceduto Messias e versato 8 milioni al Toro in cambio del cartellino di Singo, che, come è noto, non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in granata oltre la scadenza del ‘24. Davvero la tavola sembrava apparecchiata, insomma. Ma poi Pioli ha ripetuto il suo «no, grazie» ai dirigenti rossoneri: con ferma chiarezza, più volte

Il motivo? Innanzi tutto tattico: i rossoneri giocano a 4 in difesa e (comprensibilmente) il tecnico considera Singo uno stantuffo ideale per il 3-5-2, cioè da quinto esterno. Inoltre a destra il Milan ha già 3 terzini, in questo momento: Calabria, Florenzi e Kalulu. Con determinazione, Pioli ha anche ricordato a suoi dirigenti di aver bisogno di un terzino sinistro quale riserva di Theo Hernandez, più che di un destro. E Singo è portato ad agire con efficacia quasi soltanto a destra. A quel punto, di fronte ai ripetuti «niet» di Pioli, i vertici del Milan han lasciato cadere l’operazione intavolata col Torino. Che, a sua volta, si è immediatamente raffreddato su Messias: per prenderlo, ma a questo punto slegato da Singo, il Torino dovrebbe pagare, adesso.