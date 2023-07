Torino, per Rodriguez c’è il rinnovo da capitano

TORINO - Alessandro Buongiorno gli ha riconsegnato la fascia: «È sua, giusto che la conservi Rodriguez. Personalmente lo ringrazio per il tatto che ha avuto nel farmi leggere i nomi dei Caduti a Superga, un’emozione che mi porterò sempre dentro e di cui gli sarò grato per tutta la vita».

Davide Vagnati, dal canto suo, gli ha riconsegnato il Toro. «Ricardo per noi è un giocatore importante e per questo stiamo discutendo il prolungamento di contratto». E, come se non bastasse, Juric stravede per lui e più di una volta lo ha elogiato pubblicamente: «Finito ogni allenamento va dal fisioterapista per fare un lavoro supplementare, tutti dovrebbero prendere esempio da lui».

Rodriguez-Toro: rinnovo in arrivo

E allora alla fine Rodriguez resterà in granata. Ha un contratto fino al 2024 con un ingaggio di 1,8 milioni a stagione, una cifra che i granata non vogliono spendere per un giocatore ultratrentenne. Poi, però, qualche cosa è cambiato. «Al Toro sto bene», ha detto lo svizzero ad amici fidati. Di conseguenza, è disposto ad abbassarsi lo stipendio in linea con il budget a disposizione di Vagnati. Ecco perché a breve potrebbe arrivare l’annuncio dell’accordo fino al 2025 con uno stipendio leggermente superiore al milione. E la conferma di questa possibilità è arrivata dal ritiro di Pinzolo, dove il giocatore contro il Modena ha indossato la fascia dall’inizio. Non solo. Nella festa Granata in Piazza assieme a Buongiorno è salito sul palco per presentare la nuova maglia tra gli applausi del tifosi: un episodio significativo che fa comprendere molte cose.