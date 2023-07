Torino, per Singo ancora stallo. Così Juric fa esperimenti

TORINO - Wilfried Singo ha il contratto in scadenza nel 2024 e non lo ha prolungato e, quindi, è stato messo sul mercato. Sino ad oggi, però, non sono arrivate offerte interessanti e quindi c’è la concreta possibilità che il giocatore vada in scadenza con la maglia granata addosso. E anche per questo motivo Ivan Juric nel ritiro di Pinzolo, dopo l’acquisto di Raoul Bellanova che doveva prendere il posto di Singo, ha provato alcune soluzioni sulla sinistra. Ha spostato lo stesso ex cagliaritano e interista sulla sinistra, con Singo a destra. Due frecce importanti, dunque.

Torino, a sinistra si fila

E a questo punto sulla sinistra-alta regna l’abbondanza perché in quella posizione oltre a Bellanova giocano anche Ricardo Rodriguez in caso di necessità (l’ha fatto più volte) e Mergim Vojvoda. Gli esperimenti del tecnico tra l’altro, hanno dato esiti positivi e di conseguenza il Toro non ha più fretta di cedere Singo. Per lui il club granata ha chiesto 15 milioni ma a dieci - secondo gli esperti di mercato - si può chiudere. Di sicuro i granata vorrebbero pareggiare gli 8 milioni spesi per Bellanova.

Singo, richiesta troppo alta

Singo, nel ritiro di Pinzolo, ha spinto il piede sull’acceleratore e- -udite udite - è diventato uno dei “burloni” dello spogliatoio. Lui e Yann Karamoh sono diventati grandi amici e hanno fatto scherzi a tutti. All’improvviso inventano qualcosa tra le risate del gruppo. Insomma, il giocatore sta bene in granata e Juric lo stima: il problema è che il suo procuratore, Nana, per il prolungamento ha chiesto una cifra che il Toro non è in grado di accontentare. Il mercato è ancora lungo, ma intanto Juric, per cautelarsi, ha già cominciato a fare degli esperimenti.