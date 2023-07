Il Torino è un cantiere, da Vlasic alla punta: le strategie

TORINO - Il mercato del Toro sta entrando nella fase più importante. In attesa di Nikola Vlasic , naturalmente. Perché il trequartista croato sta al primo posto nelle preferenze di Ivan Juric e il tecnico croato su questo non transige. In settimana dovrebbe esserci la svolta. Oltre al giocatore del West Ham l’allenatore si aspetta un esterno sinistro (anche se in questo settore a pinzolo ha fatto degli esperimenti spostando Raoul Bellanova ) e un altro trequartista.

Torino e il big che vale un sacrificio

In attesa di capire se verrà sacrificato un big. Al termine di tutto questo, poi, ci sarà da affrontare la questione attaccante e come ha detto Juric la situazione è molto delicata. Ricordiamo le sue parole subito dopo l’amichevole con il Modena. «Dovremo valiutare con molta attenzione. Lo scorso anno per via dei numerosi problemi fisici di Pellegri ad un certo punto, con Sanabria indisponibile, ci siamo trovato senza attaccanti e ci siamo trovati in difficoltà. Adesso Pietro sta bene, vediamo più avanti se cercare un profilo giovano, oppure uno di spessore, oppure ancora rimanere così. Di Pellegri ho la massima fiducia, so bene che ha grandi qualità ma più avanti la situazione attaccanti va valutata». Insomma, per Davide Vagnati si preannunciano giorni intensi. Il tecnico lo ha capito che il mercato è complicato. spetta e spera. Intanto domani verrà presentata la nuova maglia, secondo alcuni molto forte: nera, d’assalto, proprio come il Toro di Juric che sempre all’attacco senza rinforzi. La squadra, al Filadelfia, sta preparando la sfida di mercoledì a Lens, partita tosta contro una squadra che nell’ultimo campionato è arrivata seconda dietro al Paris saint Germain e quindi parteciperà alla prossima Champions League.