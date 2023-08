Bellanova, il Toro dentro e quel feeling particolare con Juric

Le due fasi. E poi Ivan...

Parola a Bellanova: "Sono contento, ho trovato un grande gruppo. Quando vado al campo è come se fossi qui da almeno due anni. Con Juric, poi, tutto ok. Lui vuole che mi diverta e che sia determinante anche in fase offensiva. Sono giovane e devo migliorare tanto. Il mio punto forte è la fase offensiva, ora devo migliorare quella difensiva". E ancora: "Qualche squadra che mi voleva c’era, ma io ho voluto il Toro perché il Toro mi ha fortemente voluto. E dopo la telefonata di Juric non ho più avuto dubbi. Qui c’è un forte gruppo italiano, possiamo fare bene. Molte società puntano forte sugli stranieri, mentre il Toro punta forte sui giocatori di casa. Però, credetemi, non c’è nessun problema con gli stranieri. Io qui al Toro mi trovo benissimo con tutti".

Un lungo inseguimento

Bellanova ha voglia di raccontare e raccontarsi: "Gli Europei Under 21? Avevamo un grande gruppo, c’erano giocatori forti e con una rosa del genere non dovevamo uscire. La finale Champions? Non mi aspettavo di entrare, ma sono sceso in campo tranquillo. Però adesso sono qui e voglio dimostrare di poter giocare altre partite del genere. Noi ambiziosi? Sensazioni buone, ma non poniamoci obiettivi: ogni anno bisogna sempre migliorarsi, in ogni partita cercheremo di fare punti. La storia del Grande Torino? Sì, so tutto. Ma questa società la cerco da tanto tempo".