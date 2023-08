Lens-Torino, una sfida da Champions: Gemello e Sanabria carichi

Dopo aver battuto 2-0 la FeralpiSalò e 2-1 il Modena , il Torino si sottopone oggi a un esame molto importante: l’avversario è il Lens, squadra che ha chiuso l’ultima Ligue 1 al secondo posto in classifi ca e che quindi giocherà in Champions League .

Un avversario tosto che domenica 13, una settimana prima rispetto ai granata, debutterà nel campionato francese sul campo del Brest (il giorno dopo la squadra granata sarà di scena in Coppa Italia contro una tra FeralpiSalò e Vicenza). Dall’amichevole di questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 19, si potrà vedere sul canale 214 di Sky e su Dazn) cercherà delle risposte Ivan Juric, soprattutto da quei giocatori apparsi ancora un po’ indietro nella condizione nel ritiro di Pinzolo. È il caso, per esempio, di Antonio Sanabria, reduce dalla miglior stagione della propria carriera in termini realizzativi e che ora vuole ripetersi, se non migliorarsi: ha patito i duri allenamenti delle prime settimane, ma è al lavoro per ritrovare quella condizione e quella lucidità in area di rigore che lo hanno contraddistinto nell’ultimo anno.

Torino, Sanabria pronto al rilancio

L’attaccante paraguaiano in Francia cerca anche il primo gol del suo precampionato, dopo essere rimasto a secco nelle prime due uscite contro le avversarie di Serie B: ad aiutarlo nel portare a termine questa missione ci saranno Nemanja Radonjic e Demba Seck. Tra i giocatori che Amichevole con i vicecampioni di Francia (Sky e Dazn) a Pinzolo sono apparsi ancora indietro nella condizione c’è anche Samuele Ricci: comprensibile, considerando che ha iniziato la preparazione un paio di settimane dopo i compagni di squadra. Probabile che questa sera si alterni in mezzo al campo con Adrien Tameze, l’ultimo acquisto in ordine cronologico della società granata. A proposito di neoacquisti, Juric deciderà solo in extremis se schierare Raoul Bellanova o se invece preservarlo: il terzino ha accusato un sovraccarico muscolare e precauzionalmente potrebbe essere tenuto a riposo. Nulla di particolarmente preoccupante ma il tecnico non vuole correre inutili rischi e lo farà giocare soltanto se riceverà tutte le garanzie del caso.