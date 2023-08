Il Torino d'acciaio fa pari con il Lens. Schuurs è insuperabile

Torino, Gemello supera l'esame Lens

Tra le altre cose va segnalata la buona prestazione di Gemello che durante il ritiro di Pinzolo è stato ufficialmente promosso da Juric come vice Milinkovic-Savic: solo in un’uscita il ragazzo non è stato tempestivo come avrebbe dovuto ma per il resto è stato sempre impeccabile. Bravo tra i pali, posizionato, attento e sicuro. Insomma, ottime risposte dall’esame di Lens e viene da chiedersi dove potrebbe arrivare questo Toro con i giocatori che ha chiesto Juric. Il tecnico alla fine ha fatto giocare tutti e tutti hanno risposto bene. Anche sul piano del gioco e della corsa i granata hanno dimostrato di essere avanti.