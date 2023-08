Torino, Milinkovic-Savic punta la Coppa Italia: le condizioni del portiere

TORINO - Anche Vanja Milinkovic-Savic , ieri mattina, ha preso l’aereo con destinazione Lens , dove il Torino ha giocato la prima delle due amichevoli in terra francese (la seconda sarà domenica alle 17 contro lo Stade de Reims). Il portiere ovviamente non ha preso parte alla partita (non era nemmeno in panchina) perché ancora alle prese con il problema al bicipite femorale sinistro che lo sta tormentando dal ritiro di Pinzolo, ma le sue condizioni stanno migliorando giorno dopo giorno e Juric lo ha voluto vicino ai compagni in questo breve ritiro.

L’obiettivo dell’estremo difensore serbo è riuscire a recuperare per l’esordio in Coppa Italia, in programma lunedì 14 agosto contro la vincente della sfida tra la FeralpiSalò e il Vicenza. Lo scorso anno Milinkovic-Savic non ha saltato nemmeno un minuto, giocando sempre sia in campionato che in Coppa: naturale quindi che il suo desiderio sia quello di proseguire la propria striscia nelle partite ufficiali, tornando in campo per il primo impegno importante della nuova stagione.

Le sue condizioni sono costantemente monitorate dallo staff medico che continuerà a seguirlo anche nei prossimi giorni a Reims: quello del Torino a Lens è stato infatti un passaggio rapido, giusto il tempo di giocare l’amichevole. La squadra di Ivan Juric da oggi proseguirà infatti il proprio lavoro circa 185 chilometri più a sud-ovest, a Reims, dove resterà fino a domenica. Poi tornerà a Torino dove si allenerà al Filadelfi a per preparare il debutto il Coppa Italia. Fra i calciatori che sono stati convocati per il ritiro in Francia, oltre a Milinkovic-Savic, ci sono anche Karol Linetty e Koffi Djidji, nonostante entrambi siano ancora indisponibili per via di alcuni problemi fi sici. Il centrocampista polacco, così come il portiere serbo, spera di poter andare almeno in panchina per la gara del 14 agosto contro una tra FeralpiSalò e Vicenza, ma deve ancora riprendersi dall’infortunio al polpaccio che da oltre una settimana non gli sta permettendo di allenarsi con i compagni. Il difensore si è invece da poco riaggregato ai compagni, dopo che aveva lasciato il ritiro di Pinzolo per proseguire le proprie terapie post operazione all’ernia in Francia. Lunedì Djidji ha risposto presente alla convocazione al Filadelfia, ora ha seguito i compagni per questo miniritiro all’estero, ma dovrà ancora lavorare per ritrovare la miglior condizione ed essere a tutti gli eff etti a disposizione di Ivan Juric.

