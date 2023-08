Torino, Gemello superstar: lo vuole il Lecco, ma ora è titolare

TORINO - Luca Gemello si è preso il Toro, lanciato da Ivan Juric. Con Vanja Milinkovic Savic ancora fermo ai box, il ragazzo nato a Savigliano 23 anni fa anche a Lens è stato protagonista. In positivo. Piace per personalità e per reattività: tre paratone che fanno la differenza, eccome se la fanno. Ora il punto è questo: il granata voleva andare via per giocare titolare. Il Lecco, che ha riavuto la B, lo cerca insistentemente. Ma adesso il Toro, col il serbo fermo, non può lasciarlo andare. Anche perché Gemello è salito al ruolo di vice, visto che il rumeno Popa non è ritenuto ancora pronto. E c’è pure la questione rinnovo oltre il 2024. Insomma, è il momento di Gemello, un cuore Toro. Il dilemma resta servito, però, una volta che tornerà Vanja: restare in panchina, sì o no.