Torino sconfitto a Reims, bene Schuurs ma urgono Vlasic e Malinovskyi

TORINO - In attesa di Malinovskyi e Vlasic, due giocatori che sono dati in dirittura d’arrivo, il Toro perde a Reims con Schuurs ancora in evidenza. Suo, infatti, il gol che ha portato in vantaggio i granata poi raggiunti e superati dai francesi a due minuti dalla fine con Diakhon (in precedenza aveva pareggiato Flips). L’olandese, ancora una volta, si è confermato uno dei migliori ed è proprio il caso di dire che questo è il Toro di Schuurs. E più passano i giorni e più cresce la speranza di vederlo in granata ancora per una stagione. Il Toro visto a Reims, privo di Sanabria e Demba Seck che si sono fermati per problemi fisici, è calato alla distanza.