Toro, Juric stavolta sorride: buone notizie dal mercato

Il Toro, con la sconfitta di Reims, ha concluso la fase di preparazione in vista dell’inizio delle partite ufficiali: lunedi 14, alle ore 21.45, al Grande Torino contro la Feralpisalò si farà sul serio con la Coppa Italia. E Ivan Juric ha completato il tragitto degli allenamenti con il telefonino accesso che gli ha consegnato buone notizie. Imminente, infatti, il ritorno di Vlasic che da ieri sera si trova a Milano in attesa di raggiungere Torino. E si sa quanto il tecnico tenga al giocatore croato visto che ha chiesto con insistenza la sua “ricompera” definitiva. Ed è chiaro che le ultimissime indiscrezioni lo hanno rinfrancato molto anche per quanto riguarda il secondo trequartista mancante che dovrebbe rispondere al nome di Ruslan e al cognome di Malinovskyi, altro elemento a lui graditissimo dopo le garanzie avute da Gasperini e Tudor. L’ucraino arriva dal Marsiglia con buoni propositi.

Detto questo il tecnico ha completato la prima parte della stagione con dei buoni risultati a livello di squadra. In attesa dei rinforzi ha fatto crescere i giocatori che avuto a disposizione. Inoltre ha provato e riprovato sistemi alternativi al suo “inossidabile” 3-4-2-1. E ci è riuscito senza trequartisti di ruolo visto che gli sono venuti a mancare Vlasic e Miranchuk, due di qualità, non certo elementi di secondo piano.

Toro, quanti miglioramenti: da Schuurs-Buongiorno a Ricci-Ilic Per prima cosa l’allenatore croato ha ulteriormente “plasmato” la difesa: Schuurs e Buongiorno sono diventati ancora più forti, nei giorni di ritiro hanno ulteriormente perfezionato la loro intesa. Buongiorno, tra l’altro, ha prolungato per altri cinque anni e punta a diventare la bandiera dei granata. Una coppia solida che offre valide garanzie. E l’aspetto più importante è che assieme a loro, vista la loro forza, può giocare chiunque. Ricordiamo che la passata stagione la retroguardia granata è stata una delle meno bucate del campionato e, quindi, può fare ancora meglio. Ivan il terribile ha lavorato molto sui due, sulle gambe e sulla testa. Tra l’altro li ha spesso spostati di posizione con Buongiorno in mezzo e l’olandese a sinistra. La speranza è che Schuurs resti ancora una stagione al Toro e più passano i giorni e più salgono le possibilità. L’olandese a Torino sta bene e accetterebbe volentieri un’altra stagione in granata. Al momento il Toro ha detto no ad offerte di 30 milioni che gli sono arrivate dalla Premier. Nei prossimi giorni, si vedrà.

Ivan Juric non ha lavorato soltanto sulla difesa, ovviamente. Spesso in ritiro ha schierato la squadra con il 4-3-3 e con il 3-4-2-1. Ricci e Ilic hanno interpretato il ruolo molto bene. E come Schuurs e Buongiorno per la difesa, i due centrocampisti hanno ulteriormente migliorato la loro intesa. Sono giovani e con un largo margine di miglioramento, sicuramente punti di forza della squadra. Basi solide, quindi, su cui l’allenatore ha picchiato con grandissima determinazione.

Juric, Pellegri e Gemello scoperte importanti Questi quattro giocatori, tra l’altro, sono stati i più richiesti dal mercato e nessuno di loro, almeno per ora, è stato ceduto.

Questa fase di ritiro (prima parte al Filadelfia, poi 12 giorni a Pinzolo e infine 4 in Francia sono serviti anche per aiutare l’inserimento di Tameze, altro giocatore che il tecnico ha fortissimamente voluto, arrivato a Pinzolo. Juric, poi, ha scoperto che Pellegri (ier un po’ deludente) riesce a metabolizzare i suoi allenamenti senza fermarsi come invece è successo la passata stagione e ha scoperto in Gemello un dodicesimo importante. Insomma, il lavoro è servito ma la giornata più bella è arrivata ieri allo stadio di Reims dove il tecnico ha ricevuto le notizie che aspettava. E pazienza se il suo Toro ha perso. Dalla prossima settimana si farà sul serio.

