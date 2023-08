Torino, Milinkovic recuperato. Ricci non preoccupa, Sanabria sarà valutato

TORINO - L’obiettivo è quello di recuperare Vanja Milinkovic-Savic e Tonny Sanabria per lunedì prossimo quando al Grande Torino i granata affronteranno la Feralpisalò in Coppa Italia. Sul portiere nessun dubbio visto che già da diversi giorni si sta allenando senza nessun problema mentre le condizioni del paraguaiano (leggero problema muscolare) saranno valutate nei prossimi giorni, e se le speranze di recuperarlo sono in aumento. Per Samuele Ricci, uscito precauzionalmente dal campo a Reims, nessun allarme: si tratta semplicemente di una contusione che sarà smaltita nelle prossime ore.

Torino, serve la svolta in attacco: il bomber è Schuurs

Ivan Juric punta ad avere soprattutto l’attaccante visto che Pietro Pellegri contro il Reims non è riuscito a mettersi in evidenza. E quello dell’attacco per i granata sta diventando un problema visto che il goleador di questa prima parte di stagione è il difensore Perr Schuurs. Nel corso delle quattro amichevoli si sono dati più volte il cambio Sanabria e Pellegri, senza però mai incidere davvero in nessuna delle sfide. Poca incisività, mancanza di grinta e alcune volte anche una bassa quantità di palle giocate, che possono portare Juric e Vagnati a riflettere. Il problema offensivo, quindi, è evidente e sotto gli occhi di tutti. In rosa, gli unici in grado di sostituire eventualmente le due punte potrebbero essere Demba Seck, anche lui infortunato in questo momento, e Yann Karamoh, entrato contro il Reims al posto dello stesso Pellegri. Oltretutto in questo momento il tecnico croato non ha a disposizione i trequartisti in grande di inventare qualcosa e puntare a rete. Nikola Vlasic, per esempio, lo scorso anno in assenza di Sanabria e Pellegri è stato schierato come finto nove e in questo momento non c’è un giocatore in grado di ricoprire questo ruolo. Situazione che i granata dovranno valutare con molta attenzione.