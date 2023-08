Toro, senti Vagnati: "Ricci resta". E intanto prenota... Kakà

TORINO - Avanti così. Il Toro riabbraccia Nikola Vlasic e punta anche a Ruslan Malinovskyi che intanto il Marsiglia non ha convocato. Il croato era un pupillo di Ivan Juric che il club ha comprato dal West Ham per 10 milioni più 2 di bonus. L’assalto all’ucraino, ex Atalanta, è cominciato da giorni con l’avallo del tecnico e il sì del giocatore che preferisce di gran lunga il Toro alla Turchia. Con l’Atalanta, poi, c’è l’idea della scambio Singo-Soppy .

Toro, la Lazio e la corte a Ricci

Toro che cerca di trattenere i big. Si sa della corte della Lazio di Maurizio Sarri a Samuele Ricci. Interviene a proposito il dt Davide Vagnati a @Tag24news e precisa: «Cairo e Lotito non si sentono da 20 giorni, basta. Spero di essere stato chiaro. Samu resta con noi». E per il futuro, ecco in prova a Torino il giovane brasiliano Kakà Scabin, già al Dallas FC, in prova con l'Under 17. Grazie al papà, può avere il passaporto italiano.