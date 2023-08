Toro, quegli indizi di Malinovskyi nel "post granata"

TORINO - Restiamo sul piano degli indizi, in attesa della chiusura dell’indagine da parte di Davide Vagnati . L’indagato - a raggiungere il Toro dopo aver già giocato in Italia con l’Atalanta di Gasp che fu maestro di Juric - è Ruslan Malinovskyi . Destinato a raccogliere l’eredità di Aleksey Miranchuk quale fantasista granata. Il Marsiglia ha da subito aperto al prestito, sorprendentemente con diritto e non obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, il dt si è subito buttato nell’operazione e ora confida di chiuderla, secondo i desiderata del tecnico croato, entro la fine della settimana.

Malinovskyi, bellissima Torino

Intanto, tornando agli indizi, Malinovskyi sui social ha postato una foto che lo ritrae in allenamento con il Marsiglia, ma con un razzo (da cogliere per tornare in Italia), la clessidra che scandisce il tempo che lo separa dal rientro in Italia, e allegata la canzone “Bellissima” di Annalisa. Tre indizi in uno che fanno pensare a un prossimo approdo dell’ucraino al Toro. Là dove intanto ha fatto ritorno Nikola Vlasic, destinato a comporre il tandem di trequartisti alle spalle di Tonny Sanabria (o Pietro Pellegri).