Torino, i numeri di maglia: la numero 10 è una sorpresa

TORINO - Il Torino ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2023-24 con cambiamenti e conferme rispetto alla precedente annata. Ad esempio Vlasic ha ripreso il numero 16 dopo il suo ritorno, mente per i nuovi arrivati sono state queste le scelte.

A Bellanova il 19, per Tameze il 61 indossato anche nell'esperienza a Verona. Verdi sceglie il 99, mente Popa il 71. Tra le novità più interessanti quella di Nemanja Radonjic, nella scorsa stagione in campo con il 49 e in quella che sta per cominciare con il 10.

Torino, ecco i numeri di maglia

Questa la lista completa: 1. Luca Gemello, 2. Brian Bayeye, 3. Perr Schuurs, 4. Alessandro Buongiorno, 6. David Zima, 7. Yann Karamoh, 8. Ivan Ilic, 9. Antonio Sanabria, 10. Nemanja Radonjic, 11. Pietro Pellegri, 13. Ricardo Rodriguez, 14. Emirhan Ilkhan, 16. Nikola Vlasic, 17. Wilfried Singo, 19. Raoul Bellanova, 21. Ali Dembelè, 22. Matteo Brezzo, 23. Demba Seck, 25. Alessandro Dellavalle, 26. Koffi Djidji, 27. Mergim Vojvoda, 28. Samuele Ricci, 29. Eybi Njie, 30. Jonathan Pertinhes Silva, 32. Vanja Milinkovic Savic, 33. Etrit Berisha, 56. Fabio Desole, 61. Adrien Tameze, 66. Gvidas Gineitis, 71. Mihai Popa, 77. Karol Linetty, 79. Zanos Savva, 81. Aaron Ciammaglichella, 84. Jacopo Antolini, 94. Ange N'Guessan, 99. Simone Verdi.