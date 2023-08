Torino-Feralpisalò, Vlasic è pronto per le prime magie

Proprio come il 3 giugno contro l’Inter, nell’ultima giornata dello scorso campionato. Nulla è cambiato ma solo all’apparenza: perché questi due mesi sono stati abbastanza travagliati, fatti di dialoghi continui tra i dirigenti del Torino e quelli del West Ham per cercare di riportare sotto la Mole il trequartista croato. Ben prima di quel 3 giugno era noto che Ivan Juric avrebbe voluto la riconferma del suo connazionale ed era anche nota la volontà dello stesso calciatore di restare. Per esercitare la clausola del riscatto dal club inglese c’era tempo fino al 10 giugno ma Urbano Cairo e Davide Vagnati hanno fatto scadere quel termine per non versare i 13 milioni concordati un anno prima: da quel momento è cominciata una lunga trattativa, nella quale lo stesso calciatore è stato parte attiva facendo pressione con il West Ham per far in modo che l’operazione si concretizzasse.

Vlasic, stasera in campo in Coppa Italia

Dopo un lungo tira e molle, il muro inizialmente alzato dagli inglesi, una settimana fa è finalmente giunta la fumata bianca: Vlasic è tornato in Italia e martedì è stato ufficializzato il suo acquisto (questa volta a titolo definitivo). Giusto in tempo per il primo impegno ufficiale della nuova stagione, quello in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Se l’impressione sarà che tutto quello che è accaduto in questi due mesi non ci sia in realtà stato, il merito sarà di quanto è stato costruito nella scorsa stagione: Vlasic a Torino (e al Torino) si è trovato bene, ha instaurato ottimi rapporti con i compagni, lo staff e con Juric, tecnico che era stato fondamentale anche la scorsa estate nella sua scelta di lasciare il West Ham per approdare in Serie A e vestire la maglia granata.