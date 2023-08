Vlasic, il Toro e un amore incontestabile: il croato sogna in grande

Granata sotto pelle

«Altre squadre si erano interessate a me, ma fin dall'inizio del mercato avevo una sorta di patto con la società e non ho puntato ad altro che non fosse il rientro al Toro - l’esordio di Vlasic -. Per me è importante sentire la fiducia dell’allenatore e dei dirigenti, e qui l’ho sentita: in granata ho ritrovato il piacere di giocare a pallone. Il nostro obiettivo? Lo scorso anno siamo andati a un passo dall’Europa, e ancora non mi capacito di come abbiamo potuto non vincere alcune partite. Adesso ho ritrovato una squadra ancora più ambiziosa, e in generale un club che vuole alzare l’asticella a ogni livello». Tra i problemi emersi nella passata stagione, nonché nella prima uscita in Coppa Italia contro la Feralpisalò - al netto delle ottime parate di Pizzignacco - c’è la difficoltà a concretizzare le occasioni: «Lo sappiamo, dobbiamo essere più cinici, e questo non riguarda soltanto noi attaccanti, ma tutta la squadra. Il gruppo conta più di ogni altro aspetto, ma per quanto mi riguarda sono il primo a pretendere da me stesso più gol e assist».

«Pronti per battere il Cagliari»

Lunedì 21 agosto ci sarà la prima di campionato, in casa al Grande Torino contro il Cagliari: «Gara tosta, all’esordio contro una nepromossa - prosegue Vlasic -, ma ci stiamo preparando bene e siamo convinti di poter affrontarla al meglio e vincere la partita». La prima di una serie che potrà consentire ai granata di accedere in Europa. Il vero, grande, sogno/obiettivo di questa stagione.