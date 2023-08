Torino, Juric ha tutti a disposizione: Radonjic e Vlasic pronti a stupire

Manca solo Demba Seck, poi sono tutti disponibili. Ivan Juric, in vista del debutto in campionato di lunedì sera contro il Cagliari al Grande Torino, può scegliere anche se ha già praticamente deciso chi mandare in campo dall’inizio: Il Toro è fatto, il Toro è pronto , non come lo scorso anno quando la rosa era ridotta all’osso. Parte allora l’attacco all’Europa con questi undici anche se nella ripresa, visto che siamo all’inizio, ci sarà spazio anche per altri che in questa preparazione estiva hanno lavorato con grande intensità. Ma procediamo con ordine.

Torino-Cagliari, le scelte di Juric

Dunque: Milinkovic-Savic in porta. Per lui sta per cominciare una stagione importante dove dovrà scacciare le ultimissime perplessità. Il lavoro del nuovo preparatore Cataldi dovrebbe aiutarlo a diventare un top. Difesa rigorosamente a tre con Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Sulle zone esterne del campo via libera a Bellanova sulla destra e a Vojvoda dalla parte opposta. In mezzo la coppia di quantità e qualità, tra l’altro giovanissima, formata da Ricci e Ilic. Il serbo sta crescendo molto e contro la Feralpisalò, oltre ad aver risolto la partita, si è preso sulle spalle il Toro con alcune giocate spettacolari. Sulla trequarti Vlasic e Radonjic, due giocatori in grado di portare fantasia, elementi che si conoscono alla perfezione e che possono fare la diff erenza. Il neo arrivato, nel senso di tempo, ha già dimostrato di essere in buone condizioni e per il Toro è un aspetto molto importante. In avanti, ovviamente, Tonny Sanabria, non ancora al top della condizione come ha dimostrato la partita di Coppa Italia in cui si è divorato un paio di gol, uno clamoroso. E nella prima di campionato potrebbe sbloccarsi, questo è quello che sperano i tifosi e ovviamente Ivan Juric.

Juric, le soluzioni dalla panchina

E concludiamo con la panchina: Djidji e Zima potrebbero anche esserci, le ultime notizie provenienti dal Fila sono confortanti. Karamoh è pronto ad entrare al posto di Rado, Tameze e Gineitis al posto di uno tra Ricci e Ilic, Pellegri per Sanabria. Insomma, c’è abbondanza ma, soprattutto, uno spirito vincente. C’è voglia di disputare una stagione importante, migliorare quella precedente e quindi puntare all’Europa. In attesa di riabbracciare l’austriaco Lazaro, altro giocatore che Juric voleva e che Cairo ha acquistato a titolo defi nitivo.