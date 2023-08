Rodriguez esclusivo: "Toro mio, c’è voglia d’Europa”

TORINO - Il vero leader non urla quasi mai, perché non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare e rispettare. Soppesa le parole, si affida soprattutto ai fatti e poi capisce se è seguito oppure no. Di solito, quasi sempre, lo è. Ricardo Rodriguez è il paradigma perfetto di queste considerazioni: non è il capitano del Torino per caso.

Rodriguez, lunedì c’è il debutto in campionato contro il Cagliari. Con quali ambizioni si presenta il Toro?

«È il terzo anno con Juric. Nel primo abbiamo concluso con 50 punti. Nella passata stagione siamo arrivati a 53 e forse ne avremmo meritato qualcuno in più: è positivo perché significa che siamo cresciuti grazie al lavoro di ogni giorno. Ora l’obiettivo è uno solo: migliorarci ancora».



Migliorarsi significherebbe con buona probabilità riportare il Toro dove merita, in Europa.

«Sì, esatto. È così. Chi fa parte del nostro gruppo sa che deve dare il massimo sempre, in ogni situazione. E secondo me possiamo fare molto bene».



A livello personale, dove puoi ancora crescere?

«Vengo da due annate positive, per le quali posso ritenermi contento. Mi è mancato il gol, anche se nella prima stagione ci sono andato vicinissimo colpendo due volte la traversa. La fortuna non era con me: speriamo che qualcosa cambi, anche perché in passato ho sempre segnato, soprattutto al Wolfsburg. L’importante è stare bene fisicamente».