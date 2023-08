Juric, conferenza Torino-Cagliari: "Non siamo al livello dell'anno scorso"

È tutto pronto anche per l'esordio del Torino nella nuova Serie A 2023/2024. La squadra di Juric vuole subito partire forte: il primo impegno andrà in scena domani alle 18:30 in casa contro il Cagliari di Claudio Ranieri .

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico granata ha dichiarato: "Il ritiro è stato buono e positivo. Ranieri è un maestro, anche a livello umano, è un allenatore difficile da affrontare. Sono partiti più giocatori di quelli che sono arrivati, non siamo al livello dell'anno scorso. Abbiamo problemi in difesa, ci mancano giocatori anche sulle fasce. Non dobbiamo porci obiettivi speciali, dobbiamo pensare solo a crescere e a migliorare".

Juric e le parole su Bellanova, Pellegri e Sanabria

Successivamente, sull'innesto di Bellanova: "Come ho detto il primo giorno, è un ragazzo dalle caratteristiche giuste: sono convinto che può superare anche Singo" e sulla condizione della rosa e gli infortunati: "Rodriguez, Schuurs e Buongiorno hanno fatto bene. Djidji ci preoccupa mentre Zima non è al massimo". Juric ha proseguito: "Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per il bene della squadra. Le litigate le ho fatte per questo. La volontà di fare qualcosa in più deve arrivare dal presidente. Siamo concentrati sulla stagione. Pellegri? Non riesce ad allenarsi con continuità, non è quello che mi aspetto. Ho grande fiducia in Sanabria. I tifosi devono avere il giusto entusiasmo, ma i mercati delle altre squadre sono di un altro livello".