Torino, ecco Lazaro: visite e firma per l'austriaco

TORINO - Lazaro, visite e firma. L'austriaco è passato al Grande Torino per sottoporsi ai test di rito prima di sigillare con l’autografo il contratto che lo legherà al Toro questa volta a lungo, fino al 2027. Un ritorno, quello di Valentino, particolarmente sollecitato da Ivan Juric che può utilizzarlo a destra e anche a sinistra. Quindi ballottaggio per un posto da una parte con Raoul Bellanova e dall’altra con Mergim Vojvoda , entrambi non brillantissimi nella prima uscita contro il Cagliari (0-0 il risultato).

Toro, il mercato che verrà

Comunque, anche con Lazaro la coperta degli esterni risulta ancora corta, servirebbe infatti un giocatore per la fascia mancina. Il mercato, nel rush finale, dovrebbe portare anche un attaccante, come richiesto dal tecnico viste le continua problematiche di Pietro Pellegri che non può allenarsi e forzare come piacerebbe a Juric. Sono giorni intensi quindi per il direttore tecnico Davide Vagnati: in ballo rimangono i nomi di Musa Barrow, Dennis Praet, Aleksej Miranchuk, Tucu Correa e qualche sorpresa, sotto forma di occasione, è sempre possibile.