Juric, conferenza Milan-Torino: "Schuurs spero resti, il mercato disturba"

TORINO - Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa l'impegno di sabato sera in casa del Milan valido per la seconda giornata del campionato di Serie A . Il tecnico granata ha parlato anche della situazione di Schuurs e delle voci di mercato a lui legate.

Su Schuurs, Juric ha dichiarato: "Sono cose vecchie...I giocatori risentono un po', la differenza è notevole tra una situazione e l'altra. Ma lui è serio e lavora bene, è normale che queste cose disturbino. In ogni caso gioca. Le cessioni non sono un male assoluto, sono opportunità. Se riesci ad alzare il valore di un giocatore e lo vedi bene per reinvestire come il Milan con Tonali, non deve essere una cosa solo negativo. Abbiamo un passato al Toro, giocatori non venduti che il rendimento è diventato scadente. Se arriva gli ultimi giorni, deve essere bravo Vagnati che è vigile e attento. Per ora non c'è niente di concreto, speriamo di andare avanti così. E sul Milan ha aggiunto: "Tanta qualità, si vede il lavoro di Pioli che sta mettendo novità. Ci ha colpito il modo in cui hanno segnato, possono essere pericolosi in ogni momento".

"Djidji e Seck sono fuori"

Alla domanda sui giocatori fermi in infermeria, Juric ha risposto così: "Djidji e Seck sono fuori, mi auguro che quest'ultimo torni per la prossima". Poi su Radonjic e Tameze ha dichiarato: "Vogliamo portare Rado con tutto il cuore ai livelli dell'anno scorso, alla fine della stagione: per noi è fondamentale il suo apporto. E' importante avere i giocatori offensivi in forma, sta lavorando bene. Tameze è top da quando è arrivato, lavora bene ma quando si lascia un po' andare ci vuole più tempo per acquisire la forma giusta: lavora forte, ma non lo vedo al massimo della forma. Si sta avvicinando".