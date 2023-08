Toro, nuova occasione per Radonjic a San Siro

Prima eravamo molto bravi a rubare palla, adesso invece siamo cresciuti in altre cose, come ad esempio nel palleggio e nella gestione del pallone». E qui Juric entra nello specifico: «A me Ricci è piaciuto anche contro il Cagliari, ha fatto passaggi molto interessanti, poi è chiaro che sia arrivato un po’ tardi e per questo le sue energie vanno gestite. A centrocampo - prosegue l’allenatore granata - abbiamo giocatori tecnici, ma è chiaro che per migliorare debbano crescere nel recupero palla».

Juric, le scelte. E Radonjic

Da migliorare, sensibilmente, c’è la prolificità sotto porta. Questa sera il titolare sarà Sanabria, con Pellegri che si candida a subentrare, dopo una settimana nella quale ha potuto lavorare bene: «Sì, si sta avvicinando a una buona condizione, e la speranza è che possa continuare ad allenarsi bene come gli è riuscito negli ultimi giorni. Contro il Cagliari, quando è entrato, ha fatto discretamente bene». A innestare le punte, assieme a Vlasic, a San Siro potrebbe essere schierato Radonjic, il quale in tal caso andrebbe a prendere il posto di Karamoh, titolare contro il Cagliari: «Vogliamo portare Rado ai livelli del finale della passata stagione quando era un trascinatore - gli tira la volata Juric dopo che si sono stemperate le tensioni dei giorni scorsi -. Per noi il suo apporto è fondamentale, e il discorso vale anche per Karamoh». Dall’attacco al reparto difensivo che non potrà contare su Djidji («È indisponibile come Seck, ma Demba mi auguro possa esserci dalla prossima», chiarisce il quadro degli infortunati il tecnico). «Il Milan ha tanta qualità, mi ha sorpreso per le tante soluzioni offensive, per il modo in cui ha fatto gol (all’esordio i rossoneri hanno superato 2-0 il Bologna al Dall’Ara con reti di Giroud e Pulisic, n.d.r.). Rispetto al Cagliari l’unico volto nuovo del Toro potrà così essere Radonjic: davanti a Milinkovic-Savic confermati Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Gli esterni dovrebbero essere Bellanova e Vojvoda, con Ricci e Ilic in mezzo. Probabile, appunto, l’impiego dal 1’ di Radonjic assieme a Vlasic e alle spalle di Sanabria.