Milan-Torino: Juric confida in Sanabria in attesa dei colpi mercato

INVIATO A MILANO - Dieci gol nelle ultime 22 giornate dello scorso campionato, nessun acuto in questo avvio di stagione. Guardando alle amichevoli come all’impegno di Coppa Italia e al successivo esordio in campionato nel turno interno contro il Cagliari, di Tonny Sanabria non si ha cenno, nel tabellino dei marcatori. Un problema, per un Toro che si trascina il problema della finalizzazione da tempo.

Toro, er la trequarti si scalda Miranchuk

«Abbiamo provato diverse soluzioni e contro il Milan penso che potremo fare meglio - caricava i suoi Juric alla vigilia -: la questione del gol però è particolare, ci si può lavorare, ma poi conta anche tanto la qualità del singolo». Sanabria non è un bomber da 20 reti - le 12 del passato campionato rappresentano il suo record assoluto, in campionato - ma indubbiamente è un attaccante che può e deve concretizzare meglio di come fatto in quest’alba della stagione. Buon per il tecnico croato, intanto, che nel corso della settimana Pellegri si sia potuto allenare bene. «Speriamo possa continuare così», si è augurato Juric che oggi dovrebbe far subentrare l’ex milanista, nella ripresa. Intanto l’allenatore granata aspetta gli auspicati rinforzi dal mercato. Guardando al reparto offensivo confida nel ritorno di Miranchuk per la trequarti, e poi aspetta l’elemento che possa dare il cambio a Sanabria e Pellegri, ma pure appoggiare dalla fascia l’azione della punta centrale. Vagnati continua a trattare senza sosta Barrow del Bologna, ma sa che il gambiano è attratto dalle faraoniche offerte che provengono dall’Arabia Saudita. Con lo stesso Bologna e la Salernitana, invece, sgomita per Boadu del Monaco.