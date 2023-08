Torino: per Soppy visite mediche, Zapata rinviato a domani

TORINO - Dopo l’ufficializzazione di Saba Sazonov, centrale georgiano acquistato dalla Dinamo Mosca, il Torino abbraccia anche Brandon Soppy: il laterale francese è al centro di Medicina dello Sport al Grande Torino per le visite mediche, accompagnato dal team manager Marco Pellegri. Il francese, esterno di 21 anni, arriva in prestito dall’Atalanta. Slittano a domani, invece, le visite mediche per Duvan Zapata, inizialmente previste nel pomeriggio. Il centravanti colombiano - definito l’acquisto con i bergamaschi - attende l’agente ancora impegnato in un’altra operazione a Londra. Poi si trasferirà a Torino per espletare tutto l’iter. Ivan Juric lo vuole a disposizione per il match di domenica contro il Genoa, vista anche l’indisponibilità di Tonny Sanabria.