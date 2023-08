Zapata al Toro, la conferma del preparatore

TORINO - Viva (Duvan) Zapata! I tifosi del Toro già stanno esultando per l'arrivo (prossimo) del bomber colombiano. Le visite mediche sono slittate a domani, venerdì, perché il giocatore è in attesa dell'agente. Ma il saluto-conferma arriva dal suo preparatore, che scrive: «In bocca al lupo Gamin ! @torinofc1906 guadagna un atleta pazzesco e Bergamo perde un pilastro della squadra! Ci siamo salutati oggi a pranzo, sono triste, ma felice per te! Meriti il meglio ! Ciao Panterone». Dopo il no di Alessandro Buongiorno all'Atalanta, per i tifosi granata un altro motivo per esultare. In attesa del centravanti capace di guarire il mal di gol (se la condizione fisica lo assisterà) della squadra di Ivan Juric.