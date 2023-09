Toro, la Maratona, Buongiorno e un grazie d'altri tempi

Quel no detto all’Atalanta, quando la trattativa era ormai praticamente chiusa e il suo passaggio alla squadra di Gian Piero Gasperini sembrava certo, lo ha, se possibile, fatto entrare ancora di più nel cuore dei tifosi.

L'omaggio della Maratona a Buongiorno

La Maratona lo ha omaggiato con uno striscione posto nel primo anello rimasto in bella vista per tutta la partita: «Con una grande scelta hai dimostrato che con un cuore granata non si fa mercato. Grazie Buongiorno». Poi non sono mancati i cori, ma soprattutto l’ovazione che lo stadio gli ha riservato al momento della lettura delle formazioni, con quel “Buongiorno” urlato a gran voce da tutti i presenti, come se fosse stato l’autore di un gol decisivo (la decisione di restare vale probabilmente come, se non più, di una rete). Proprio quel grido e lo scroscio di applausi successivo hanno fatto capire una volta di più, nel caso ce ne fosse stato bisogno, quanto il numero 4 sia amato dalla tifoseria granata. Tifoseria che, invece, non ha probabilmente perdonato a Urbano Cairo quell’idea di cedere il difensore all’Atalanta: e così che nelle fasi iniziali della gara, dopo i cori per Buongiorno, dalla Maratona se ne è alzato anche uno contro il presidente (ripetuti anche nella ripresa).