Toro padrone del Toro: la nuova strategia

La situazione del colombiano è però differente: l’esterno a fine stagione farà ritorno in nerazzurro, mentre il centravanti diventerà interamente un calciatore del Torino, essendosi trasferito sotto la Mole sì in prestito, ma con obbligo di riscatto. Un quadro che premia il lavoro svolto da Cairo, Vagnati e Juric i quali, fin dal termine della passata stagione, da quella riunione andata in scena a Masio il giorno dopo l’ultima gara di campionato contro l’Inter, avevano fissato quale obiettivo la costruzione di una rosa che fosse composta da elementi di proprietà: «Se si vuole puntare al salto di qualità è la strada giusta», la sintesi del vertice. Sommando a questo la conferma dei vari Schuurs, Buongiorno e Ricci, nonché l’arrivo di Vlasic che il tecnico aveva messo in cima alla lista dei desideri, e quello di Zapata che ha tutte le doti per risolvere al Toro il problema del gol, si comprende l’entusiasmo con il quale la tifoseria ha appoggiato la squadra, contro il Genoa.

L'imbarazzo del caso Buongiorno

Allenatore e società sono andati a braccetto, questa volta. Certo, resta il tentativo di cedere Buongiorno che soltanto per sua esplicita e granitica volontà si è ancorato al club. Dell’imbarazzo nel quale si sono trovati Cairo e Vagnati - che con l’Atalanta si erano accordati per cedere il difensore - si è ampiamente scritto nei giorni scorsi, qui il giudizio è relativo al puro esito del mercato, sfrondato da ogni intenzione non concretizzata. E questo mercato è risultato positivo. Ora sta a Juric far funzionare una squadra da parte sinistra della classifica, e pronta a inserirsi nelle zone alte della graduatoria nel caso in cui qualche avversaria più attrezzata per qualità tecniche, atletiche e per profondità delle alternative dovesse frenare. Questo Toro può puntare a sorprendere, anche nutrendosi dell’attaccamento alla causa da parte di giocatori che non sono parcheggiati in granata, ma che fanno parte a pieno titolo di questo club. Una situazione che potrà pure aiutare in vista del prossimo mercato.