Il Toro in Nazionale: chi sono i 10 giocatori che non conoscono soste

TORINO - Anche per il Toro è tempo di Nazionali . Sono diversi i giocatori del Torino che si sono allontanati dal Filadelfia. Quelli che risultano ufficialmente convocati dalle rappresentative maggiori, per quanto comunicato dalle federazioni stesse, sono dieci: Gineitis (Lituania), Milinkovic-Savic , Radonjic e Ilic (Serbia), Vojvoda (Kosovo), Sazonov (Georgia), Linetty (Polonia), Zima (Repubblica Ceca), Vlasic (Croazia) e Rodriguez (Svizzera). Tutti giocatori che puntano a conquistare un posto nella prossima fase finale dei campionati Europei.

Rado, lo rifai?

Gineitis confermato in Nazionale sarà il primo dei granata a scendere in campo giovedì 7 settembre alle 18 contro il Montenegro. Nell'ultimo dei due impegni, il giovane granata incontrerà come avversari tre dei suoi compagni di squadra: Vanja, Radonjic e Ilic. Un derby-Toro, dunque, tutto da seguire. Confermati con la nazionale serba anche i tre granata di cui sopra. Per il trequartista del Torino sarà un'ulteriore possibilità per dimostrare continuità dopo l'ultima partita disputata contro il Genoa che ha permesso ai granata di conquistare tre punti pesanti quando nessuno se lo aspettava. Ricordiamo: fantastico gol nell’ultimo assalto. Una prodezza che ha fatto godere il popolo granata.

E l’ultimo sarà…

Un'altra conferma in Nazionale arriva anche per Vojvoda, primo marcatore granata nell'esordio stagionale in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. L'esterno sarà l'ultimo dei granata a scendere in campo e lo farà andando a giocare in Romania. Anche Rodriguez scenderà in campo martedì 12 contro Andorra. E i due saranno gli ultimi a raggiungere Juric, che potrà cominciare a preparare la partita di campionato a Salerno solo da mercoledì 13. Con la speranza che tutti tornino sani e, soprattutto, caricati da buoni risultati.