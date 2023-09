Zapata, viaggio nei segreti del primo colombiano nella storia del Torino

Indubbiamente rappresenta un gran colpo, per dotare la squadra di Juric dell’attaccante in grado di finalizzare la manovra offensiva del Torino. Nato a Cali, Zapata è il primo colombiano nella storia del club. «Mi piace come è arrivato, con quel sorriso contagioso e la voglia di dare una mano alla squadra», lo ha accolto Juric. Un sorriso che nella città sudamericana che si alza e va a dormire al ritmo della salsa, della rumba e della cumbia disegna il volto di un po’ tutti gli abitanti. Se Medellin è il centro conservatore del paese, Cali è invece il cuore liberale del delizioso paese che affaccia sul Mar dei Caraibi, sull’Oceano Pacifico e che a sud, tra il confine con l’Ecuador e quello con il Brasile, è occupato da una porzione di Amazzonia. Nel fisico di Zapata c’è la forza del mare e l’energia della selva: quasi 90 chilogrammi di muscoli distribuiti lungo 189 centimetri. Rapace come l’aquila, letale come il giaguaro, come la tarantola che paziente attende la preda sa aspettare il momento giusto per mordere i portieri avversari.

Il cugino Cristian

In Italia ha giocato per 15 stagioni complessive suo cugino Cristian, approdato in Serie A nel 2005 grazie all’operazione confezionata dall’Udinese (dopodiché il centrale giocò per sette stagioni nel Milan e per due nel Genoa). Nell’Udinese ha militato anche Duvan, il quale però aveva fatto il suo esordio nel campionato italiano con la maglia del Napoli: era la stagione 2023-14. La gara che ha rotto il ghiaccio era stata disputata il 28 settembre 2013, proprio contro quel Genoa appena incrociato con il Toro. Il primo gol, invece, era arrivato il 26 marzo del 2014 a Catania: 4-2 per il Napoli con doppietta del centravanti. Il quale, il 17 ottobre del ‘21, con la rete all’Empoli aveva raggiunto quota 100 nel massimo campionato italiano (è stato il primo, tra i colombiani, a tagliare suddetto traguardo).