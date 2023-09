Zapata cambia il Torino, Juric all’attacco: le alternative

Tre partite di campionato, due gol segnati. Uno al limite del casuale con Schuurs , a San Siro contro il Milan nell’ambito di una sconfitta che di casuale non ha avuto nulla, considerato il netto dominio dei rossoneri. L’altro, contro il Genoa , frutto di un’invenzione di Radonjic , tanto discontinuo quanto decisivo nel momento in cui accende la lampada del genio. In tre gare il Toro ha evidentemente realizzato assai poco, e nessuna rete è maturata grazie alla finalizzazione di una manovra impostata.

Una situazione che impone a Juric di aumentare la produzione di azioni pericolose, nel lavoro di questi giorni al Fila, e che fin da Salerno vincolerà gli attaccanti a trasformare quanto architettato dai compagni. In proposito, sul campo di allenamento, il tecnico croato sta provando differenti moduli, così da coinvolgere ogni singola risorsa della rosa a disposizione. In questo periodo Radonjic non è in gruppo perché impegnato con la Serbia assieme a Milinkovic-Savic e Ilic, ma è chiaro che Juric stia portando avanti un lavoro che continui a prevedere l’impiego del fantasioso attaccante esterno.

Torino, Juric e le soluzioni tattiche

La soluzione con i tre difensori che è base della sua proposta di calcio, i quattro centrocampisti, i due trequartisti e la punta continua a essere quindi battuta, assieme però ad altre strade. Detto che Sanabria può anche allargarsi lasciando lo spazio centrale a Zapata - in tal caso è poi previsto l’utilizzo di uno tra Vlasic e Radonjic (con le alternative Karamoh e Seck) - al Fila l’allenatore granata sta anche provando il 3-5-2 e il 3-4-1-2. Quest’ultimo modulo è simile a quello consueto, ma privilegerebbe l’impiego di Vlasic, il più trequartista tra gli attaccanti esterni, alle spalle di due attaccanti. Che in questo momento sono Zapata e Pellegri, essendo Sanabria alle prese con il recupero dall’infortunio muscolare patito contro il Milan.

L'opzione 3-5-2

Nel 3-5-2 applicato in questi giorni, la coppia di centravanti è infatti formata dal colombiano e dall’ex rossonero. Nella soluzione ideale, quindi una volta che saranno rientrati tutti i giocatori dall’impegno con le rispettive nazionali, nel reparto centrale si avrebbero Ricci in mezzo, Ilic a sinistra, e Vlasic quale mezzala offensiva a destra. Con Tameze al posto del croato quando, contro avversarie tecnicamente più dotate, dovesse servire un interditore. Oltretutto il 3-5-2, che aggiunge un mediano al centrocampo, consentirebbe a Bellanova di liberare maggiormente la corsa lungo la fascia destra che è qualità principale del terzino acquistato in estate. Juric non è orientato a stravolgere il suo Toro, ma come è doveroso sia, cerca di adeguarne il modulo ai giocatori ricevuti.