Chi è Rodrigo Mendes, il Pepe della Primavera del Toro

In questo momento è aggregato all'Under 20 del Portogallo. Aspetto che fa capire il valore del giocatore pescato in estate dal Toro. Rodrigo Mendes è uno dei volti nuovi della Primavera granata. Scovato da Ruggero Ludergnani, il centrale difensivo classe 2005 è approdato a luglio sotto la Mole per imporsi nel panorama del calcio italiano. I granata ci credono molto, così hanno scelto di prelevarlo dal Belenenses: scommessa intrigante, con tanto di contratto da professionista fino a giugno 2026.

Piede destro, Mendes è stato preso per rimpiazzare N'Guessan, ormai in pianta stabile in prima squadra agli ordini di Juric. Nelle prime due giornate di campionato Giuseppe Scurto gli ha preferito Rettore, sicuramente più pronto e già abituato al nostro calcio. Ma Mendes, una volta tornato dalla nazionale, potrebbe conquistare una maglia da titolare sin dalla sfida contro il Monza del 17 settembre.

Mendes convince Scurto

Il ragazzo, ora in Nazionale Under 20, segue le orme di Pepe, il suo idolo sin da bambino. A Torino spera di potersi imporre in tempi rapidi, anche per merito di una versatilità non comune. Mendes, infatti, al Belenenses veniva impiegato anche davanti alla difesa. Merito di una fisicità importante, ma anche della capacità di saper giocare sempre a testa alta, guidando la manovra con naturale disinvoltura.

I portoghesi sanno di aver perso un talento, per questo nell'accordo col Toro è stata messa nero su bianco una percentuale sulla futura rivendita del centrale difensivo. Ora Mendes vuole fare bene in nazionale, prima di tornare sotto la Mole. Ha già un obiettivo: conquistare una maglia da titolare, con l'intenzione di affiancare al centro della difesa Alessandro Dellavalle, capitano nonché fresco campione d'Europa con l'Italia Under 19.