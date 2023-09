Radonjic, Vanja: valigie da 3 mila euro l'una

Su Blic, noto media della Serbia, è stato dato risalto non solo alla vittoria di ieri (domenica) in Lituania, ma anche alle valigie di Radonjic, Lukic e dei due fratelli Milinkovic-Savic, Vanja e Sergej: in aeroporto dopo la partita «ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione sono state le loro valigie di una famosa marca francese, che costano circa 3.000 euro l’una». Un articolo (come da foto) dedicato apposta nell’edizione online. Alla partita della Serbia hanno partecipato tutti e tre i granata in nazionale: Vanja e Ilic hanno giocato l’intero incontro, mentre Radonjic è entrato in campo nel finale di partita. Vittoria per 3 a 1 sulla Lituania: tutti e 3 i gol serbi sono stati segnati da Mitrovic. In campo tra i lituani l’altro giocatore del Toro Gineitis, anche lui per 90 minuti.