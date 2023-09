Toro, svolta Sanabria: di nuovo in gruppo e punta la Salernitana

È invece rientrato in gruppo Antonio Sanabria, che si era fermato nel primo tempo della partita contro il Milan a causa di un problema muscolare: era stato costretto a saltare la gara interna contro il Genoa ma ci sarà alla ripresa del campionato per la trasferta in casa della Salernitana. Il numero 9 anche ieri ha svolto l’allenamento in gruppo e potrà essere un’opzione in più per Juric da utilizzare all’Arechi. Sarà poi il tecnico a decidere se schierarlo dal primo minuto o farlo eventualmente entrare a partita in corso: al momento appare più probabile la seconda opzione, sia perché il paraguaiano è al rientro dopo uno stop dovuto a un guaio muscolare e Juric non correrà rischi inutili, sia perché l’allenatore sembra intenzionato a confermare il solito 3-4-2-1.

Toro, il centravanti titolare è Zapata

Il titolare nel ruolo di centravanti è Duvan Zapata che, rispetto a Sanabria, grazie anche alle proprie caratteristiche fisiche offre maggiore presenza all’interno dell’area di rigore avversaria. Per quanto riguarda gli altri neoacquisti, è improbabile che lunedì possa fare il proprio esordio Sazonov, che per via degli impegni con la Georgia ha avuto finora pochissimo tempo per conoscere i nuovi compagni di squadra e per capire cosa chiede Juric ai suoi centrali di difesa. Qualche chance in più di giocare ce l’ha invece Brandon Soppy, che in questi giorni ha continuato a lavorare al Filadelfia e che ha un’infarinatura maggiore del dettami tattici grazie alla stagione all’Atalanta.