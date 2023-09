Vagnati e l'aneddoto su Zapata: il dettaglio dell'incontro

E la conferma che quella era un’operazione da portare a termine senza se e senza ma gliel’ha data lo stesso Zapata con uno sguardo la sera del 31 agosto, quando dt, calciatore e Urbano Cairo si sono incontrati negli uffici milanesi di quest’ultimo. «La prima cosa che mi viene in mente pensando a Duvan sono i suoi occhi quando è arrivato negli uffici del presidente - ha spiegato proprio Vagnati presentando in conferenza stampa il centravanti - in quegli occhi ho visto la voglia che ha di raggiungere grandi obiettivi, sia personali che di squadra». E poi, ancora: «Vedere quegli occhi mi ha fatto un grande piacere perché hanno dimostrato che prenderlo al Torino è stata la scelta giusta. Ringrazio il presidente per lo sforzo che ha fatto per tutti noi perché Duvan è un giocatore di grandissimo spessore».

Torino, le cifre dell'operazione Zapata

Atalanta (che era stato trattato anche nell'estate del 2017). La formula con cui è stato acquistato è quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni facilmente realizzabili, anche perché l'intento della società è quello di contare su Zapata per diverso tempo. Un'operazione da circa 10 milioni totali (il riscatto è fissato a 8 più altri 2 di bonus). Il centravanti ha firmato invece un contratto triennale (scadenza a giugno del 2026, ma la terza scatterà se nella seconda segnerà almeno 10 gol o giocherà il 50% delle gare) con un ingaggio importante per gli standard del Torino: 2 milioni a stagione più bonus. Il nuovo numero 91 granata ha già esordito nella partita contro il Genoa, ora dovrà far vedere in campo anche nelle prossime gare quegli occhi che hanno stregato Vagnati e che hanno anche già conquistato i tifosi. Insomma, non ci sono dubbi sul fatto che al Torino si creda e si punti molto sulle qualità del centravanti arrivato dall'