Il Toro per Salerno è fatto. Le opzioni di Juric, tra titolari e panchina

TORINO - Il portiere Mihai Popa, dopo un contrasto di gioco in allenamento, ha riportato la frattura della parete orbitaria. Previsti nuovi accertamenti strumentali la prossima settimana. Questo il comunicato del Toro. Il rumeno va ad aggiungersi all’indisponibile Djidji: tutti gli altri giocatori stanno bene e Juric può preparare senza problemi la sfida di lunedì 18 settembre all’Arechi contro la Salernitana. Per l’occasione, considerando che Sanabria si allena con il gruppo solo da un paio di giorni dopo l’infortunio muscolare di Milano, il tecnico croato schiererà la squadra con il solito sistema di gioco: 3-4-2-1. Con Zapata unica punta.

Le scelte di Ivan